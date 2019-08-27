Инвестиции американского бизнеса в Китай с января по июнь выросли и достигли 6,8 миллиарда долларов, что на 1,5 процента больше, чем в тот же период в среднем за последние два года. Об этом пишет Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уровень вложений оценили эксперты Rhodium Group. На такую динамику не повлияла усиливающаяся торговая война двух стран и призывы президента США Дональда Трампа к американским компаниям покинуть Китай.

Зарубежных инвесторов привлекает растущий потребительский рынок, который обеспечивает более 75 процентов экономического роста Китая в текущем году. Из-за этого треть американских компаний в Китае сосредоточилась на внутреннем рынке и тем самым избежала опасности повышения пошлин на импорт со стороны правительства США.

Большинство инвестиций, по оценкам Rhodium, связаны с новыми проектами. Например, это предприятие Tesla в Шанхае, которое станет первым полностью иностранным автомобильным заводом в Китае. Другой крупной сделкой стало вложение американским фондом Bain Capital 570 миллионов долларов в дата-центр пекинского провайдера.

В Rhodium Group объясняют, что рост произошел благодаря долгосрочным проектам. А стоимость новых проектов, особенно в телекоммуникационном секторе, сократилась, что стало следствием торгового противостояния.

Оценки экспертов расходятся со статистикой министерства торговли Китая, которое фиксирует падение прямых инвестиций из США на 15 процентов в первые полгода. В Rhodium Group замечают, что китайцы не учли некоторое количество проектов.

Торговая война двух крупнейших экономик планеты длится полтора года. США хотят добиться от Пекина нового и более справедливого торгового соглашения с помощью торговых барьеров. Стороны неоднократно давали надежду на прекращение торговой войны, но затем обвиняли друг друга в невыполнении обязательств. С 1 сентября и 15 декабря обе страны анонсировали дополнительные пошлины на импорт. Китай грозит ограничениями на товары объемом 75 миллиардов долларов, а США - на товары объемом 300 миллиардов долларов. Накануне, 26 августа, стороны начали готовить новый этап переговоров.

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