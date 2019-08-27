Турецкий президент Реджеп Эрдоган заинтересовался российским самолетом пятого поколения Су-57, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Во время осмотра экспозиции авиасалона МАКС-2019 он спросил, летает ли этот истребитель. Владимир Путин ответил утвердительно.

После чего Эрдоган поинтересовался, можно ли купить Су-57. "Можно", - заявил российский президент.

"Чуть попозже", - добавил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, сообщает агентство "Интерфакс".

Су-57 - первый российский истребитель, который отвечает всем требованиям боевого самолета пятого поколения. Он менее заметен для радаров, оснащен самой современной электроникой и способен разгоняться быстрее скорости звука без использования форсажа.

Вооруженные силы России заказали 76 истребителей Су-57. Они должны поступить в войска до 2028 года. Первый самолет сойдет с конвейера уже в 2019 году, второй ожидается в 2020 году.

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