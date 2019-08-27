Дефицит увеличился до 8,9% ВВП в финансовом году, завершившемся в июне, по сравнению с 6,6% годом ранее, показали предварительные данные министерства финансов Пакистана, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Это разочаровывающий результат для правительства, которое стремилось к меньшему дефициту в размере 5,6% ВВП.



Данные опубликованы в преддверии первого ежеквартального обзора Международным валютным фондом программы финансовой помощи.



В мае Пакистан достиг соглашения с МВФ о финансовой помощи в размере $6 млрд для укрепления государственных финансов и замедляющейся экономики страны.



Финансовая помощь предоставляется Пакистану 13-й раз с конца 1980-х гг.



Южноазиатская страна должна увеличить доходы государственного бюджета более чем на 40% в финансовом году, начавшемся в июле, в рамках условий для получения кредита от МВФ.



Получение кредита может оказаться под угрозой, если тенденция к несоблюдению целевого показателя доходов продолжится.



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