https://news.day.az/world/1150866.html В США открыли подводные библиотеки
В США открыли подводные библиотеки
Почитать лежа в бассейне могут постояльцы двух отелей в американском штате Флорида - там открылись подводные библиотеки.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, оба отеля расположены на острове Ки-Уэст. Книги, которые читают посетители библиотек, - водонепроницаемые: их невозможно промочить или испортить, пролив на них напиток, пишет Travel and Leisure.
В подводных библиотеках упор сделан в основном на классику. На "плавающих" полках посетителей ждут водонепроницаемые книги Шекспира, Йейтса и Марка Твена.
Посещение библиотеки входит в стоимость номера, и платить дополнительно за это не нужно.
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