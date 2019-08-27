Почитать лежа в бассейне могут постояльцы двух отелей в американском штате Флорида - там открылись подводные библиотеки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, оба отеля расположены на острове Ки-Уэст. Книги, которые читают посетители библиотек, - водонепроницаемые: их невозможно промочить или испортить, пролив на них напиток, пишет Travel and Leisure.

В подводных библиотеках упор сделан в основном на классику. На "плавающих" полках посетителей ждут водонепроницаемые книги Шекспира, Йейтса и Марка Твена.

Посещение библиотеки входит в стоимость номера, и платить дополнительно за это не нужно.

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