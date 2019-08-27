Из Перу пришлось эвакуировать членов международной экспедиции гляциологов (изучают природные льды), среди которых были и граждане России. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно имеющейся информации, их эвакуировали на вертолете сотрудники правоохранительных органов после того, как возникло недопонимание со стороны местных жителей. Несмотря на согласие властей страны на добычу полезных ископаемых из ледников горы Уаскаран, местные жители поднялись в лагерь ученых и потребовали незамедлительного окончания всех работ.

"На следующий день агрессивно настроенные местные жители заблокировали на пути спуска группу горных гидов и носильщиков экспедиции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для разрешения ситуации снова пришлось вмешаться полицейским. Экспедиция началась 12 июля. Ученым удалось достичь всех поставленных целей.

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