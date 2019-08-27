Турция заинтересована в совместном с РФ производстве военной техники, сотрудничество в данной области может быть распространено и на военные самолеты. Об этом, как передает ТАСС, заявил во вторник президент Турции Тайип Эрдоган по итогам российско-турецких переговоров на полях авиасалона МАКС-2019.

"Один из важнейших шагов в отношениях с Россией - это совместное производство [С-400], очень много сплетен было по этой тематике, мы не обращали на них ни малейшего внимания. Наша солидарность в этой области - мы хотим распространить ее на все остальные сферы оборонной промышленности. Также это может быть и по военным самолетам", - сказал он.

Эрдоган отметил, что в данный момент идет второй этап поставок комплексов С-400, а также продолжается подготовка персонала. "Самое главное - чтобы мы сохранили атмосферу солидарности в этой области и распространяли ее и на ракеты, и на разные области оборонной промышленности. То, что мы можем сделать, - это все мы отметили [на переговорах] и начнем быстро работать", - заключил турецкий лидер.

На пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров президент России Владимир Путин заявил, что он обсудил с турецким коллегой совместное производство российской авиатехники. В частности, по его словам, речь шла о сотрудничестве по Су-35 и даже о возможной работе по новому самолету Су-57.

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400, его стоимость составляет $2,5 млрд. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Поставка компонентов первого дивизиона С-400 была осуществлена с 12 по 25 июля.

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