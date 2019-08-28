У жителя американского штата Флорида из-за инфекции удалили четверть кожного покрова. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает Miami Herald.

Дэвид Айрленд поступил в больницу с симптомами, напоминающими грипп. Его состояние быстро ухудшалось, и вскоре у него диагностировали некротический фасциит - бактериальную инфекцию, вызывающую отмирание тканей.

За неделю 50-летний мужчина пережил три операции, во время которых ему удалили более 25 процентов кожного покрова.

Некротический фасциит - инфекция, которую вызывают бактерии Streptococcus pyogenes или Clostridium perfringens, которые поражают поверхностную и глубокую фасции и подкожную клетчатку.

Диагностировать некротический фасциит на ранней стадии, когда единственные симптомы - боль и лихорадка, довольно сложно. Затем появляются отек и гиперемия, кожа становится плотной и болезненной при пальпации. Позднее она приобретает темно-красный или синеватый цвет, покрывается пузырями и появляются некрозные участки фиолетового, багрового или черного цвета.

Ранее стало известно, что жительнице американского штата Висконсин Алише Кеннен ампутировали правую голень и пальцы на руках и левой ноге из-за инфекции, которой она заразилась от своих детей.

Как оказалось, причиной заболевания стала ангина, которой заразились трое детей Кеннен. Из-за стрептококка группы А, вызывавшего острый тонзиллит и попавшего в организм американки через ссадину, у нее начался инфекционно-токсический шок.

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