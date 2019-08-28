Один из наблюдавших за дракой подростков парней неожиданно решил вмешаться в разборку и помочь своему товарищу. Итогом подобного вмешательства стала массовая драка, передает Day.Az со ссылкой нa fishki.net.



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