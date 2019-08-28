https://news.day.az/world/1150955.html Драка один на один превратилась в массовое побоище - ВИДЕО
Один из наблюдавших за дракой подростков парней неожиданно решил вмешаться в разборку и помочь своему товарищу. Итогом подобного вмешательства стала массовая драка, передает Day.Az со ссылкой нa fishki.net.
Драка один на один превратилась в массовое побоище - ВИДЕО
Один из наблюдавших за дракой подростков парней неожиданно решил вмешаться в разборку и помочь своему товарищу. Итогом подобного вмешательства стала массовая драка, передает Day.Az со ссылкой нa fishki.net.
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