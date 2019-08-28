В индийской деревне Памара мужчина скончался после того, как местные жители пытались вылечить его коровьим навозом после удара молнии. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Daily Mail.

В воскресенье, 25 августа, в жителей деревни по имени Бинод (Binod) и Гокула Подха (Gokula Podh) ударила молния. Односельчане решили помочь пострадавшему и закопали Бинода в кучу навоза. Согласно народным поверьям, это должно было облегчить его страдания.

Однако через несколько минут после этого он перестал дышать. Позже выяснилось, что индиец умер от удушья.

Второго мужчину доставили в больницу и оказали ему необходимую помощь. О дальнейшем состоянии Подха ничего не сообщается.

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