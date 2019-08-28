https://news.day.az/world/1150979.html Нападение талибов в Афганистане, есть погибшие
Нападение талибов в Афганистане, есть погибшие
Не менее 14 человек погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" в Афганистане. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Ariana News.
Боевики совершили нападение в среду ночью в провинции Герат, сообщил представитель полиции Абдул Ахад Валисада.
Среди погибших были члены про-правительственных военизированных формирований и гражданские, в том числе женщины и дети, ещё 10 человек получили ранения.
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