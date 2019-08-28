https://news.day.az/world/1150998.html SpaceX успешно испытала макет марсианского корабля - ВИДЕО
SpaceX успешно испытала макет марсианского корабля - ВИДЕО
Американская компания SpaceX провела успешные испытания аппарата Starhopper. Видеозапись была опубликована на YouTube-канале компании, передает Day.Az.
На кадрах видно, как "Прыгун к звёздам" сперва плавно поднимается в воздух, на некоторое время зависает над земной поверхностью, а затем плавно опускается на землю неподалёку от места старта.
Starhopper - уменьшенный макет космического корабля Starship, с помощью которого Илон Маск собирается провести первый в истории пилотируемый полет к Марсу.
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