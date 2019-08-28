Американская компания SpaceX провела успешные испытания аппарата Starhopper. Видеозапись была опубликована на YouTube-канале компании, передает Day.Az.

На кадрах видно, как "Прыгун к звёздам" сперва плавно поднимается в воздух, на некоторое время зависает над земной поверхностью, а затем плавно опускается на землю неподалёку от места старта.

Starhopper - уменьшенный макет космического корабля Starship, с помощью которого Илон Маск собирается провести первый в истории пилотируемый полет к Марсу.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!