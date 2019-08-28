Новые 3D-сканеры, которые, в частности, планируется установить в крупных аэропортах Великобритании к 2022 году, позволят отказаться от запрета на провоз жидкости в емкостях объемом больше 100 миллилитров. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Также не нужно будет при досмотре выкладывать ноутбуки и планшеты из ручной клади. Новые сканеры обеспечивают более четкую картинку, которую сотрудники службы безопасности могут приближать и рассматривать с разных сторон.

"Мы собираемся упростить путешествия на самолетах благодаря внедрению этой революционной технологии. Это не только сделает поездки более комфортными, но и увеличит безопасность. Делая поездки через аэропорты страны проще, чем когда-либо, это новое оборудование поможет повысить значение Великобритании как глобального центра торговли, туризма и инвестиций", - прокомментировал планы по внедрению новых сканеров премьер-министр страны Борис Джонсон.

Новые сканеры проходят тестирование в Терминале 2 лондонского аэропорта Хитроу с 2017 года. Всего аэропорт потратит на их внедрение около 50 миллионов фунтов.

Запрет на провоз жидкости в ручной клади был введен в 2006 году после того, как британская полиция раскрыла план террористов приготовить взрывчатку на борту самолета в бутылках из-под газировки.

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