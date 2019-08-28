https://news.day.az/world/1151010.html Британское правительство готовится приостановить работу парламента
Британское правительство готовится приостановить работу парламента
Правительство Соединенного Королевства готовится приостановить до 14 октября работу парламента, чтобы не дать депутатам Палаты общин заблокировать выход страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила вещательная корпорация Би-би-си.
По ее данным, правительство во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном перенесет тронную речь королевы Елизаветы II (открывает новую сессию парламента) на 14 октября. Из-за этого у депутатов не будет времени, чтобы попытаться остановить выход Великобритании из ЕС без сделки о Brexit, отмечает Би-би-си.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре