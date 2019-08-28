Видеокамера, установленная в салоне автомобиля, запечатлела, как верблюд нарушил покой пассажира, явно не готового к встрече с животным, передает Day.Az со ссылкой нa rai77.com.

Горбатый зверь, учуяв запах фруктов, проник через открытое боковое окно в салон легковушки. Молодой человек, занимающий место пассажира, явно не был готов к близкой встрече с верблюдом и поднял крик. Но парнокопытный представитель местной фауны, не обращая внимания на вопли, продолжил свою трапезу, пожирая всё, что ему любезно скармливал водитель.

Появление в оконном проёме головы второго верблюда, заставило пассажира переместиться на заднее сидение, после чего приём пищи, организованный автовладельцем в салоне машины был закончен.

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