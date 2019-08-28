Перекрытия рухнули в здании в Новосибирске во время ремонта. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник, передает Day.Az.

Он уточнил, что из-под завалов спасен один рабочий. "У него множественные травмы. Однако он жив", - отметил собеседник агентства.

По его словам, под завалами могут оставаться еще до 11 человек.

В пресс-службе главного управления МЧС по Новосибирской области агентству подтвердили произошедшее. "Обрушились перекрытия на площади 350 кв. м, под завалами предположительно 12 человек. На место прибыли спасатели, ведутся работы", - сказал представитель пресс-службы.

Реконструируемое здание, где произошло обрушение, принадлежит региональному филиалу "Сибирской генерирующей компании" (СГК, входит в СУЭК), сообщили агентству в отделе архитектуры и строительства администрации Ленинского района Новосибирска.

"Здание по улице Ударной 1/1а принадлежит СГК, они там в 2019 году начали реконструкцию, закупили новое оборудование", - сказал собеседник агентства.

По его данным, здание было построено "в 1970-х годах или даже раньше".

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