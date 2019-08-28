Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента из-за Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что работа парламента будет приостановлена до 14 октября.
"Премьер-министр поговорил с Ее Величеством королевой и попросил ее завершить нынешнюю парламентскую сессию на второй неделе заседаний в сентябре. По завершении традиционного сезона партийных конференций, вторая сессия работы нынешнего парламента начнется с речи королевы в понедельник, 14 октября", - говорится в сообщении канцелярии премьера, поступившем в РИА Новости, передает Day.Az.
Учитывая тот факт, что парламентарии выйдут с каникул 3 сентября, у них останется по несколько дней до и после приостановки работы, чтобы каким-то образом помешать выходу Британии из ЕС без соглашения.
Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября.
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