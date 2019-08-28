https://news.day.az/world/1151052.html Фанаты сербской "Црвены Звезды" пригнали к стадиону танк - ВИДЕО
Фанаты сербской "Црвены Звезды" пригнали к стадиону танк - ВИДЕО
Фанаты сербского клуба "Црвена Звезда", кажется, объявили войну всем своим соперникам. Теперь игра на домашнем стадионе будет проходить под прицелом танка, передает Day.Az со ссылкой нa ren.tv.
Болельщики ФК пригнали к арене настоящий советский Т-55, окрашенный в цвета клуба. Танк установили около северного входа стадиона.
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