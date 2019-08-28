Фанаты сербского клуба "Црвена Звезда", кажется, объявили войну всем своим соперникам. Теперь игра на домашнем стадионе будет проходить под прицелом танка, передает Day.Az со ссылкой нa ren.tv.

Болельщики ФК пригнали к арене настоящий советский Т-55, окрашенный в цвета клуба. Танк установили около северного входа стадиона.

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