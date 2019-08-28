https://news.day.az/world/1151076.html Россиянин, взявший имя Пельмень, боится идти в армию - ВИДЕО
Житель города Троицк Челябинской области Роман ради победы в конкурсе поменял имя на Пельмень и теперь боится идти в армию, передает Day.Az со ссылкой нa "Челябинск онлайн".
Россиянин, взявший имя Пельмень, боится идти в армию - ВИДЕО
Житель города Троицк Челябинской области Роман ради победы в конкурсе поменял имя на Пельмень и теперь боится идти в армию, передает Day.Az со ссылкой нa "Челябинск онлайн".
Такое решение 18-летний уралец принял в апреле, чтобы выиграть конкурс производителей пельменей. После этого ему вручили 200 килограммов полуфабрикатов.
"Я не хочу с этим именем идти в армию. Это будет треш. Не знаю, меня на кухню, наверное, пошлют?" - сказал мужчина.
Теперь он переживает, что его дети будут по отчеству Пельменьевичи.
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