Житель города Троицк Челябинской области Роман ради победы в конкурсе поменял имя на Пельмень и теперь боится идти в армию, передает Day.Az со ссылкой нa "Челябинск онлайн".



Такое решение 18-летний уралец принял в апреле, чтобы выиграть конкурс производителей пельменей. После этого ему вручили 200 килограммов полуфабрикатов.



"Я не хочу с этим именем идти в армию. Это будет треш. Не знаю, меня на кухню, наверное, пошлют?" - сказал мужчина.



Теперь он переживает, что его дети будут по отчеству Пельменьевичи.

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