В Колумбии полиция обнаружила около 300 килограммов марихуаны в двух гробах, перевозившихся в автомобиле. Видео находки опубликовало Global News, передает Day.Az со ссылкой нa lenta.ru.

Водителя машины, в которой перевозили наркотики, задержали. Сотрудники правоохранительных органов подчеркнули, что вещества изъяли по итогам обычной проверки транспорта.

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