https://news.day.az/world/1151090.html Видео забитых наркотиками гробов попало в сеть - ВИДЕО
Видео забитых наркотиками гробов попало в сеть - ВИДЕО
В Колумбии полиция обнаружила около 300 килограммов марихуаны в двух гробах, перевозившихся в автомобиле. Видео находки опубликовало Global News, передает Day.Az со ссылкой нa lenta.ru.
Водителя машины, в которой перевозили наркотики, задержали. Сотрудники правоохранительных органов подчеркнули, что вещества изъяли по итогам обычной проверки транспорта.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре