Сотрудникам департамента лесного хозяйства в Индии приходится частенько помогать попавшим в беду животным.

На сей раз в спасении нуждался крокодил, который оказался слишком неосторожен и каким-то образом провалился в колодец, глубина которого составляла 12 метров. Сначала людям пришлось откачать из ямы лишнюю воду, а потом началось самое сложное, передает Day.Az со ссылкой нa 120.su.

Один из сотрудников оказался храбрецом и спустился в колодец, на дне которого сидел весьма раздражённый 3,5-метровый крокодил, не понимающий, что ему хотят помочь. На пленника удалось набросить петлю, после чего его вытащили, к большой радости собравшейся вокруг колодца толпы.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!