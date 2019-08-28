Храбрец не побоялся спуститься в колодец, чтобы спасти крокодила - ВИДЕО
Сотрудникам департамента лесного хозяйства в Индии приходится частенько помогать попавшим в беду животным.
На сей раз в спасении нуждался крокодил, который оказался слишком неосторожен и каким-то образом провалился в колодец, глубина которого составляла 12 метров. Сначала людям пришлось откачать из ямы лишнюю воду, а потом началось самое сложное, передает Day.Az со ссылкой нa 120.su.
Один из сотрудников оказался храбрецом и спустился в колодец, на дне которого сидел весьма раздражённый 3,5-метровый крокодил, не понимающий, что ему хотят помочь. На пленника удалось набросить петлю, после чего его вытащили, к большой радости собравшейся вокруг колодца толпы.
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