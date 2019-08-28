Крупномасштабное ДТП, случившееся по вине водителя автобуса, во время ремонта забывшего про ручник, попало в объектив видеокамеры, установленной на оживлённой магистрали в ЮАР, передает Day.Az со ссылкой нa rai77.com.

Водитель автобуса высадил пассажиров и приступил к ремонту своего транспортного средства, которое скатилось с уклона дороги и протаранило десятки автомобилей.

Специальной группе дорожных служб ЮАР потребовалось чуть меньше двух часов, чтобы обезопасить и очистить от повреждённых машин место происшествия. О количестве пострадавших и дальнейшей судьбе виновника масштабного ДТП ничего не уточняется.

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