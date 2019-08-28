Власти США документально оформили повышение пошлин на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов в год не на 10%, а на 15% с 1 сентября и 15 декабря - документ опубликован в Федеральном реестре, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В соответствии с отдельным распоряжением президента торговый представитель США постановил внести изменения, ... увеличив размер дополнительной пошлины с 10 до 15% на товары из Китая, относящиеся к введению пошлин на (продукцию годовым объемом поставок - ред.) 300 миллиардов долларов", - сказано в документе.

Там уточняется, что часть продукции будет обложена пошлинами в 15% с 1 сентября, а часть - с 15 декабря. Документ пока размещен для ознакомления, официальная его публикация состоится 30 августа.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов не на 10%, как было запланировано, а на 15%, повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов в год с 1 октября составит не 25%, а 30%.

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