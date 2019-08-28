https://news.day.az/world/1151183.html Королева Британии одобрила приостановку работы парламента
Королева Британии одобрила приостановку работы парламента
Королева Великобритании Елизавета Вторая одобрила предложение премьера Бориса Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Ее Величество на заседании Тайного совета распорядилась приостановить работу парламента со дня не ранее понедельника, 9 сентября, и не позднее четверга, 12 сентября, до понедельника, 14 октября 2019 года", - говорится в письме, подписанном королевой.
Парламентарии вернутся с каникул 3 сентября и проработают всего несколько дней.
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