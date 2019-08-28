Королева Великобритании Елизавета Вторая одобрила предложение премьера Бориса Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Ее Величество на заседании Тайного совета распорядилась приостановить работу парламента со дня не ранее понедельника, 9 сентября, и не позднее четверга, 12 сентября, до понедельника, 14 октября 2019 года", - говорится в письме, подписанном королевой.

Парламентарии вернутся с каникул 3 сентября и проработают всего несколько дней.

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