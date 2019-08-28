Художница порезала лицо маленькому мальчику в центре Тбилиси - ВИДЕО
В Тбилиси задержали 51-летнюю женщину, которая на глазах родителей набросилась с ножом на их маленького сына, а затем попыталась атаковать и второго ребенка. Об этом сообщает "Грузия online", передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Нападение зафиксировала камера наблюдения.
Инцидент произошел вечером 27 августа на проспекте Пекина. На кадрах видно, как женщина в темной футболке неожиданно выхватывает из сумки нож и несколько раз проводит лезвием по лицу четырехлетнего мальчика. В ответ на недоуменные окрики родителей злоумышленница повернулась и попыталась полоснуть ножом второго ребенка, но ее оттолкнул отец.
Задержать хулиганку у него не вышло - она едва не порезала и главу семейства, после чего спокойно пересекла проезжую часть и скрылась.
Мальчик получил глубокие ранения в области носа и правой щеки. "Ребенку наложили швы. Мы максимально постарались, чтобы пациенту в дальнейшем не понадобилась пластическая операция. Сегодня он останется в отделении, завтра же планируем его выписать", - заявила Первому каналу Грузии хирург Натия Васадзе.
В среду подозреваемую задержали - ей оказалась безработная художница 1968 года рождения. Ее мать отрицает наличие психических отклонений у дочери, хотя и объяснить ее поступок она затрудняется. Если женщину признают вменяемой, ей грозит от семи до 10 лет лишения свободы.
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