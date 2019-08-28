https://news.day.az/world/1151187.html Мир запретил "экспорт" слонов из Африки
Мир запретил "экспорт" слонов из Африки
Более 180 стран мира приняли решение запретить экспорт африканских слонов за границу, где они используются для людской наживы в зоопарках и цирках, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Соответствующее решение было принято на международной конференции по сохранению редких видов CITES, которая состоялась 27 августа в Женеве.
Речь идет о продаже слонов из Зимбабве, Ботсваны, Намибии и Южно-Африканской республики.
При этом перевозка животных в регионы, которые подпадают под их естественную среду обитания, по-прежнему разрешается.
Прежде всего, запрет ударит по США и Китаю. За пять лет Поднебесная только у Зимбабве купила более сотни слонят.
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