Более 180 стран мира приняли решение запретить экспорт африканских слонов за границу, где они используются для людской наживы в зоопарках и цирках, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Соответствующее решение было принято на международной конференции по сохранению редких видов CITES, которая состоялась 27 августа в Женеве.

Речь идет о продаже слонов из Зимбабве, Ботсваны, Намибии и Южно-Африканской республики.

При этом перевозка животных в регионы, которые подпадают под их естественную среду обитания, по-прежнему разрешается.

Прежде всего, запрет ударит по США и Китаю. За пять лет Поднебесная только у Зимбабве купила более сотни слонят.

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