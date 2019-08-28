40-летний серфингист Дон Уолш из-за неудачного падения попал прямо в пасть двухметровой акуле. Инцидент произошел 27 августа в американском городе Нью-Смирна-Бич, штат Флорида. Об этом сообщает Click Orlando, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Мне казалось, будто грузовой поезд сбил меня. Первое, о чем я подумал, - надо оттолкнуть акулу от себя. После этого я схватил доску и начал грести как можно быстрее", - рассказал Уолш.

Американцу оказали первую медицинскую помощь на пляже, он отказался от дальнейшей госпитализации. Дона не испугало произошедшее - он планирует вернуться к серфингу, как только восстановится.

Нью-Смирна-Бич многие называют "столицей нападений акул", так как с начала этого года на пляжах города морские хищники чаще всего кусали людей по сравнению с другими городами страны. Нападение на мужчину стало одиннадцатым за последний год и шестым за месяц.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!