Министерство иностранных дел Пакистана вызвало замглавы посольства Индии в Исламабаде Гаурава Ахлувалию и осудило нарушение режима прекращения огня индийскими силами на линии контроля в спорном регионе Кашмир. Об этом говорится в сообщении ведомства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как указано в пресс-релизе, речь идет о перестрелке, которая произошла 27 августа в приграничной зоне. По данным ведомства, в результате нее погибли два мирных жителя, в том числе ребенок, еще четверо получили ранения.



Пакистан остро отреагировал, когда 5 августа Нью-Дели ввел в штате Джамму и Кашмир прямое федеральное управление. Сообщалось, что стороны начали стягивать к границе войска. Индия и Пакистан уже трижды воевали из-за Кашмира. Сейчас обе страны обладают ядерным оружием.

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