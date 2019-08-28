Вашингтон вводит санкции против двух иранских групп компаний за деятельность, направленную на развитие ракетной программы Ирана.

Об этом говорится в распространенном в среду сообщении Минфина США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США вводит санкции против двух связанных с иранскими властями сетей за деятельность в интересах иранских военных организаций, - отмечается в пресс-релизе. - Первая [группа] под руководством Хамида Дехгана использовала базирующуюся в Гонконге компанию для обхода американских и международных санкций и обеспечила десятками миллионов долларов связанную с вопросами распространения деятельность в интересах представителей Корпуса стражей исламской революции и иранского режима в целом. Вторая группа под руководством Сайида Хосейна Шариата обеспечивала алюминиевыми сплавами подконтрольные Министерству обороны Ирана предприятия".

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