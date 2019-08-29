Соединенные Штаты откладывают публикацию своего плана примирения Израиля и Палестины до момента, когда в Израиле пройдут выборы.

Об этом у себя в Twitter сообщил спецпредставитель президента США Джейсон Гринблатт, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы решили, что не будем публиковать свое видение мира (или его части) до того, как пройдут израильские выборы", - сказано в посте Гринблатта. Речь идет о выборах 17 сентября, на которых премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху во многом полагается на выстроенную связь с американским лидером Дональдом Трампом.

Ранее 28 августа израильский писатель Рон Крониш высказал мнение, по которому для мирного урегулирования палестино-израильского конфликта требуется, чтобы Трамп покинул свою должность - он якобы занимает слишком произраильскую позицию.

В апреле текущего года Белый дом анонсировал так называемую сделку века, направленную на урегулирование палестино-израильского конфликта. США планируют разделить Иерусалим и создать палестинское государство. 23 июня было выдвинуто предложение выделить на реализацию данного проекта 50 миллиардов долларов.

В декабре 2017 года Дональд Трамп признал столицей Израиля Иерусалим, несмотря на то, что ООН считает официальным центром страны Тель-Авив.

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