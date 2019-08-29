Археологи нашли в Перу к северу от города Лима захоронение с телами 227 детей.

Все они были принесены в жертву, пишет AFP, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые заявили, что на данный момент это крупнейшее в мире захоронение с детьми, их возраст составляет от 4 до 14 лет. Детей принесли в жертву богам культуры чиму, отмечает археолог Ферен Кастильо. Предполагается, что это еще не все найденные останки и убитых может быть значительно больше.

"Эта история с детьми не поддается контролю. Где бы мы ни копали, каждый раз находим еще одно тело", - заключает Кастильо.

В марте ученые Национального университета Трухильо опубликовали подробности об обнаружении массового захоронения детей и животных, убитых во время ритуального жертвоприношения в XV веке на севере Перу. В ходе раскопок, которые проводились в период с 2011 по 2016 год, были найдены останки более 140 детей и более 200 лам или альпака на территории площадью около 700 квадратных метров. Среди детей были мальчики и девочки в возрасте от 5 до 14 лет.

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