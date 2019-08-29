https://news.day.az/world/1151239.html Люди растащили 30 тыс. банок пива из опрокинувшегося грузовика - ВИДЕО
Люди растащили 30 тыс. банок пива из опрокинувшегося грузовика - ВИДЕО
В парагвайском Куругуати опрокинулся грузовик, перевозивший пиво. Прохожие, воспользовавшись аварией, украли около 30 тысяч упаковок. Об этом сообщает ABC Color, передает Day.Az со ссылкой нa ren.tv.
В Сети появились кадры того, как люди подходили к месту ДТП и уносили пиво с собой.
По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением во время движения по мосту. В аварии никто не пострадал.
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