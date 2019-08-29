В парагвайском Куругуати опрокинулся грузовик, перевозивший пиво. Прохожие, воспользовавшись аварией, украли около 30 тысяч упаковок. Об этом сообщает ABC Color, передает Day.Az со ссылкой нa ren.tv.

В Сети появились кадры того, как люди подходили к месту ДТП и уносили пиво с собой.

По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением во время движения по мосту. В аварии никто не пострадал.

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