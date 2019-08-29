В Сети появилось видео с псом, который научился притворяться раненым, чтобы выпрашивать еду у прохожих.

При виде людей или проезжающего мимо авто собака волочет левую заднюю лапу, а потом встает и начинает крутиться вокруг них, передает Day.Az со ссылкой нa ren.tv.

"Я кормлю ее рисом, но она продолжает себя так вести. Я думаю, она так поступает, чтобы выпрашивать у людей еду", - рассказала порталу AOL News местная жительница.

По ее словам, она помогает животным и проверяла лапу этого пса - с ней все в порядке.

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