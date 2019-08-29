https://news.day.az/world/1151346.html Обрушение многоквартирного дома произошло в Китае - ВИДЕО
Обрушение многоквартирного дома произошло в Китае - ВИДЕО
Обрушение многоэтажного жилого дома произошло в городе Шэньчжэнь в провинции Гуандун на юге страны, передает Day.Az со ссылкой нa ren.tv.
Последствия инцидента сняли с коптера. На кадрах запечатлено, что одно из зданий в жилом квартале "завалилось на бок".
Информация о пострадавших уточняется. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
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