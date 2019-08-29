Обрушение многоэтажного жилого дома произошло в городе Шэньчжэнь в провинции Гуандун на юге страны, передает Day.Az со ссылкой нa ren.tv.

Последствия инцидента сняли с коптера. На кадрах запечатлено, что одно из зданий в жилом квартале "завалилось на бок".

Информация о пострадавших уточняется. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

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