Президент Италии Серджо Маттарелла принял в четверг утром ушедшего в отставку премьер-министра страны Джузеппе Конте и поручил ему сформировать новое национальное правительство. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил генеральный секретарь президентской канцелярии Уго Дзампетти.

Ранее кандидатуру Конте выдвинули "Движение 5 звезд" и ранее оппозиционная Демократическая партия, которые составят основу нового парламентского большинства.

"Президент Серджо Маттарелла принял Джузеппе Конте и предложил ему сформировать правительство, Конте мандат принял", - сказал Дзампетти, выступление которого транслировало в прямом эфире государственное телевидения Rai.

Встреча, в ходе которой президент предложил Конте составить список новых министров, продолжалась более 50 минут.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!