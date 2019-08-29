Пекин может предпринять надлежащие и вполне достаточные ответные меры на возможное повышение пошлин США на китайские товары, но считает необходимым предотвратить эскалацию торговой войны и дальнейшее повышение пошлин. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн.

Власти США в четверг документально оформили повышение пошлин на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов в год не на 10%, а на 15% с 1 сентября и 15 декабря. В соответствующем документе уточняется, что часть продукции будет обложена пошлинами в 15% с 1 сентября, а часть - с 15 декабря. Документ пока размещен для ознакомления, официальная его публикация состоится 30 августа.

"Ответные меры Китая вполне достаточные, но в текущей обстановке мы считаем необходимым прежде всего обсудить вопрос об отмене дальнейшего повышения пошлин на китайские товары объемом 550 миллиардов долларов, необходимо предотвратить дальнейшую эскалацию торговой войны", - заявил Гао Фэн.

По его словам, "китайская сторона категорически выступает против эскалации торговой войны, мы хотим решить проблему путем сотрудничества и спокойных консультаций".

"Эскалация торговой войны не принесет пользы ни китайскому, ни американскому народам, это идет вразрез с интересами всего международного сообщества, но также может повлечь за собой катастрофические последствия", - сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов не на 10%, как было запланировано, а на 15%, повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов в год с 1 октября составит не 25%, а 30%.

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