Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал поправки в Семейный кодекс, предусматривающие с 1 сентября повышение минимального возраста вступления в брак для женщин с 17 до 18 лет, текст документа опубликован в четверг на сайте газеты правительства и парламента страны " Народное слово", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Поправки были приняты законодательной палатой и одобрены сенатом Узбекистана в течение августа. В соответствии с подписанным документом, изменения вступят в силу с 1 сентября. В республике в настоящее время для мужчин установлен брачный возраст с 18 лет, для женщин - с 17 лет. Мирзиеев в апреле своим постановлением с 1 сентября повысил минимальный возраст вступления в брак женщин на один год.

"Часть первую статьи 15 Семейного кодекса Республики Узбекистан изложить в следующей редакции: "Брачный возраст для мужчин и женщин устанавливается в восемнадцать лет", - говорится в тексте документа.

При этом при наличии уважительных причин в исключительных случаях (беременность, рождение ребенка, объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным), администрации района или города по месту государственной регистрации брака могут по просьбе лиц, желающих вступить в брак, снижать брачный возраст, но не более чем на один год, указывается в законе.

Вопрос о повышении брачного возраста для женщин обсуждается в Узбекистане уже несколько лет. По мнению международных и местных экспертов, ранние браки в стране не позволяют девушкам получать полноценное образование, а также сказываются на здоровье детей, рождающихся у молодоженов. Ранее директор Национального центра по права человека Акмаль Саидов заявлял, что в исключительных случаях с разрешения глав администраций регионов молодым девушкам разрешали вступать в брак даже с 16 лет.

С 1 мая 2013 года Кодекс об административной ответственности и Уголовный кодекс Узбекистана дополнены статьями, предусматривающими ответственность за нарушение законодательства о брачном возрасте. В частности, за это правонарушение предусмотрены крупные штрафы или исправительные работы сроком до трех лет.

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