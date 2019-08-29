https://news.day.az/world/1151380.html Пранкер лег под поезд в метро ради лайков - ВИДЕО
Пранкер лег под поезд в метро ради лайков - ВИДЕО
Нижегородский пранкер Илья Молодцов выкинул очередную опасную выходку. В своем аккаунте в Instagram молодой человек опубликовал видео, на котором он лег на рельсы в метро прямо перед тем, как приехал поезд, передает Day.Az со ссылкой нa topnews.ru.
Видео якобы было снято на станции "Московская" в Нижнем Новгороде и появилось в сети 28 августа.
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