По меньшей мере восемь человек погибли, двое пострадали в результате торнадо, который обрушился на провинцию Хайнань на юге Китая. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом агентство Синьхуа.

Сообщается, что торнадо обрушился на поселок Нада в городе Даньчжоу в четверг приблизительно в 04.00 по местному времени. Его жертвами стали люди, находившиеся в постройке на строительной площадке, которая разрушилась в результате разгула стихии.

Отмечается, что один из пострадавших получил серьезные травмы, второй отделался легкими ранениями. Местные власти направили на место группу спасателей.

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