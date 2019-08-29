В будущем мировые компании перейдут на 12 часовую рабочую неделю. Такое предположение высказал основатель и глава Alibaba Джек Ма, его слова приводит Bloomberg. Бизнесмен считает, что большую часть работы за сотрудников сможет исполнять искусственный интеллект, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ма уверен, что в будущем благодаря развитию технологий людям нужно будет работать всего три дня в неделю по четыре часа. Машины смогут заменить работников, например, в тех сферах, где необходимы хорошая память и способность выполнять повторяющиеся действия. Одновременно Ма уверен, что искусственный интеллект поможет людям и не лишит их заработка. Бизнесмен полагает, что для достижения этой цели необходимо менять системы образования. "Если мы не изменим нашу систему образования, у всех нас будут проблемы", - считает он.

Несколько месяцев назад Ма высказывал противоположную точку зрения. Выступая в защиту сверхурочной работы, бизнесмен назвал ее благословением для молодых людей и подчеркнул, что только так можно добиться успеха. Миллиардер признал, что многие сотрудники Alibaba Group в первые годы существования компании работали сверхурочно: шесть дней в неделю по 12 часов.

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