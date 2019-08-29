https://news.day.az/world/1151431.html Семь человек погибли во время футбольного матча на юге Марокко - ВИДЕО
Семь человек погибли во время футбольного матча на юге Марокко - ВИДЕО
Из-за продолжительных ливней, река, около которой находилось футбольное поле, вышла из берегов. В попытке спастись от надвигающейся воды, несколько человек залезли на крышу раздевалки, их вместе с самим зданием снес сильный поток, передает Day.Az со ссылкой нa vesti.ru.
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