Из-за продолжительных ливней, река, около которой находилось футбольное поле, вышла из берегов. В попытке спастись от надвигающейся воды, несколько человек залезли на крышу раздевалки, их вместе с самим зданием снес сильный поток, передает Day.Az со ссылкой нa vesti.ru.

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