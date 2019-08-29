Известную в Египте телеведущую Рихам Саид на год отстранили от эфиров из-за высказываний о полных людях, которые в стране сочли оскорбительными. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает сайт арабского спутникового телеканала Sky News Arabia. Такое решение принял Высший совет по вопросам регулирования СМИ Египта, жестко отреагировавший на неосторожные заявления ведущей и вызванное ими общественное недовольство.

Некоторое время назад в одной из молодежных телепередач Рихам Саид очень резко отозвалась о полных египтянах. Больше всего досталось египетским женщинам, страдающим ожирением, которых Саид назвала "обузой для семей и страны", "мертвыми", "некрасивыми" и "не имеющими перспектив на замужество".

Несдержанная критика телеведущей всколыхнула волну недовольства в египетском обществе. Рихам Саид обвинили в расизме, издевательствах и неуважении к людям. Ей напомнили, что в Египте большая часть населения живет небогато и не может себе позволить ни качественных продуктов питания, ни дорогостоящего лечения болезней, в том числе, способных вызывать ожирение.

Стройная экранная красавица была вынуждена оправдываться. На своей страничке в соцсетях Саид выразила удивление окружившим ее неодобрением. "Мои слова переиначили. Я хотела не поиздеваться над полнотой и не осудить ее, а рассказать о ее опасности для здоровья", - пояснила ведущая. Она также рассказала, что сама когда-то страдала от лишнего веса, но одна случайная встреча и сказанные ей тогда слова полностью поменяли отношение Рихам Саид к жизни и позволили ей обрести стройную фигуру. Но оправдания ведущей сочувствия в обществе не нашли.

По данным СМИ, Египет является страной, занимающей одно из первых в мире мест по числу жителей, страдающих различными формами ожирения (порядка 40% от общего числа населения), а также заболеваниями, связанными с нарушением обмена веществ. Третья часть детей в Египте в возрасте до 18 лет имеет проблему лишнего веса. В стране ежегодно по медицинским показаниям делается около тридцати тысяч операций по липосакции.

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