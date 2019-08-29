Министры обороны ЕС приступили к разработке Скоординированного механизма проведения военно-морских миссий ЕС, проект пока находится в начальной стадии обсуждения. Об этом заявила в четверг верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны Евросоюза, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, на доведение этого механизма до операционного состояния потребуется несколько месяцев. Первая такая миссия может быть направлена в Гвинейский залив для противодействия пиратству.

"Мы обсудили создание инструмента для обеспечения скоординированного военно-морского присутствия стран ЕС в ключевых для Евросоюза регионах мира, - сообщила она. - Речь идет об использовании национальных сил и средств (военных кораблей и самолетов), которые будут оставаться под национальным командованием (под командованием отдельных государств ЕС, не передаваясь под общее руководство операцией) и группироваться на добровольной основе. Однако они будут делиться информацией, разведданными и анализом ситуации со всеми странами Евросоюза, будут действовать от имени Евросоюза и сотрудничать с региональными странами".

"Эта дискуссия пока находится в предварительной стадии. Ее цель - создать структуру, которая позволит нам быть готовыми, когда появится необходимость, запустить первую миссию. В качестве возможного первого региона для использования этого механизма мы рассматриваем Гвинейский залив (где ежегодно возрастает число пиратских нападений на суда - прим. ТАСС). Эти миссии будут не заменять, а дополнять существующие механизмы военно-морских операций", - заявила она.

Могерини отдельно подчеркнула, что разработка этого механизма не связана с обострением противостояния между Ираном и США в Ормузском проливе. Она подчеркнула, что министры обороны в четверг не обсуждали практические возможности отправки в регион военных кораблей государств ЕС, опасаясь, что это может привести к эскалации ситуации.

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