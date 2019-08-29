Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Верховной раде, что дает депутатам парламента один год, чтобы доказать свою эффективность, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Он выразил уверенность, что Рада этого созыва войдет в историю. "Вопрос, как именно? Вы имеете все шансы попасть в учебники как парламент,.. который воплотил все, что не смогли предыдущие 28 лет, как парламент, где не было драк, я вас очень прошу, прогулов, кнопкодавства. Вся Украина вас очень просит. А только конструктив и ежедневная кропотливая работа на благо украинского народа", - сказал Зеленскийй, выступая в четверг в Раде с посланием об основах внутренней и внешней политики.

"Или, не дай бог, вы войдете в историю как парламент, который просуществовал меньше всего - один год. Фактически это ваш, наш испытательный срок. Поверьте, я уже знаю, что распускать Верховную раду не так страшно", - заявил украинский президент.

Ожидается, что в первый рабочий день новой Рады будет назначен премьер-министр, на этот пост фракция "Слуги народа" выдвинула замглавы офиса президента Украины Алексея Гончарука. Верховная рада на первом же заседании намерена проголосовать не только за кандидатуру премьера, но и утвердить состав правительства. Также ожидается, что депутаты в четверг одобрят в первом чтении законопроект о лишении депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.



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