Президент США Дональд Трамп заявил, что в Афганистане после соглашения с группировкой "Талибан" останутся около 8,6 тысячи американских военнослужащих, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы сохраним там присутствие, хотя и сократим его существенно... Мы сократим до 8,6 тысячи (военнослужащих), а потом посмотрим", - заявил Трамп в четверг в интервью Fox News Radio.

В настоящее время в Афганистане находятся около 13 тысяч военнослужащих США.

В конце прошлой недели Трамп сообщил, что его целью является сокращение численности войск в Афганистане менее 13 тысяч человек и сохранение "очень значительного" присутствия разведки в этой стране.

Делегации США и "Талибана" начали очередной раунд переговоров в Дохе 22 августа. Они рассчитывают прийти к соглашению о сроках вывода американских войск из страны в обмен на гарантии неиспользования афганской территории для нападения на США или другие страны. Как заявил РИА Новости бывший командир талибов Акбар Ага, текст мирного соглашения США и "Талибана" готов, заключение договора ожидается на предстоящих выходных.



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