Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у побережья США. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Подземные толчки зафиксированы в 15.07 по всемирному времени UTC. Эпицентр располагался в 284 километрах к северо-западу от города Бандон, штат Орегон. Очаг залегал на глубине 5,4 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.



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