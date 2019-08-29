https://news.day.az/world/1151537.html У побережья США произошло мощное землетрясение
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
У побережья США произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у побережья США. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Подземные толчки зафиксированы в 15.07 по всемирному времени UTC. Эпицентр располагался в 284 километрах к северо-западу от города Бандон, штат Орегон. Очаг залегал на глубине 5,4 километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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