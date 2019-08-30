У мошенника из столицы России получилось создать новый образ на 10 миллионов рублей.

Именно такую сумму в рублях банк самостоятельно без каких-либо подозрений выдал на руки преступнику, который очень удачно изменил свою внешность. Вот мужчина уверенной походкой заходит в одно из отделений. Показывает паспорт. И заявляет, что хочет закрыть вклад, передает Day.Az со ссылкой нa ren.tv.

В это время где-то в другом конце города на мобильный настоящего владельца счета приходит уведомление о списании всех средств. Банкрот забил тревогу, обратился к полицейским, у которых функция распознавания лиц, судя всему, сработала лучше, чем у работников банка.

Оказалось, двойник загримировался под свою жертву и обзавелся поддельными документами. До того, как оказаться в СИЗО, крупную сумму мастер перевоплощения успел потратить.

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