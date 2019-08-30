https://news.day.az/world/1151600.html Нападение медведей на американцев попало на камеры - ВИДЕО
Нападение медведей на американцев попало на камеры - ВИДЕО
Инцидент произошел дома у 71-летнего Джона Джонсона и его жены Джордж-Энн Филд. Они смотрели вечером телевизор, когда услышали странные звуки. Мужчина пошел проверить, в чем дело, и обнаружил на кухне медведицу, которая со своим детенышем доедала кусок хлеба, передает Day.Az со ссылкой нa topnews.ru.
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