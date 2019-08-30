Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми опроверг информацию о неудачном запуске спутника, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В действительности (спутник) "Нахид 1" находится в хорошем состоянии и сейчас находится на испытательной площадке", - написал он в Twitter, комментируя информацию о том, что Ирану в третий раз не удалось вывести спутник на орбиту.

Министр также пригласил журналистов посетить полигон, чтобы убедиться в этом.

Ранее американская радиостанция NPR сообщила со ссылкой на данные спутниковой фотосъемки о возможном взрыве иранской космической ракеты на площадке для запуска. Эксперты утверждают, что взрыв произошел в четверг на стартовой площадке космического центра в провинции Семнан на севере Ирана.

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