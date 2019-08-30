https://news.day.az/world/1151641.html Бык отправил в нокаут преследовавшего его участника фестиваля - ВИДЕО
На фестивале Святого Варфоломея, состоявшегося недавно в городе Есте (провинция Альбасете, Испания) бык прямо на ходу отправил в нокаут бегущего позади него молодого испанца. Удар оказался настолько мощным, что бегун тут же отлетел в расположенную рядом стену постройки, передает Day.Az со ссылкой нa fishki.net.
Бык отправил в нокаут преследовавшего его участника фестиваля - ВИДЕО
На фестивале Святого Варфоломея, состоявшегося недавно в городе Есте (провинция Альбасете, Испания) бык прямо на ходу отправил в нокаут бегущего позади него молодого испанца. Удар оказался настолько мощным, что бегун тут же отлетел в расположенную рядом стену постройки, передает Day.Az со ссылкой нa fishki.net.
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