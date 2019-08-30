Командование Космическими силами официально включено в состав ВС США. Об этом на прошедшей в четверг торжественной церемонии в Розовом саду Белого дома объявил американский президент Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы собрались здесь сегодня, чтобы учредить командование Космическими силами США, это важное дело, - сказал он. - Новое подразделение будет защищать американские интересы в космосе - в сфере будущего противостояния. Думаю, это очевидно для всех". Трамп представил главу командования, генерала Джона Реймонда, который, по словам президента, пользуется большим уважением среди коллег. Был также презентован флаг нового командования с изображением символа США белоголового орлана, парящего над планетой.

На церемонии Трамп отметил, что противники США с помощью новых технологий угрожают на орбите американским спутникам, чем и была вызвана необходимость создания Космических сил, первым этапом формирования которых стало учреждение их командования. Создание этой структуры президент назвал "новой главой в выдающейся истории" Вооруженных сил страны.

"Мы обладаем возможностями для обнаружения и уничтожения любой ракеты, запущенной в направлении США, - сказал он. - Командование гарантирует, что никто не сможет поставить под вопрос или угрозу американское доминирование в космосе. Потому что мы знаем лучший способ предотвращения конфликта - подготовиться к победе". В то же время глава американской администрации выразил надежду на то, что Вашингтону никогда не придется воспользоваться "космическим оружием".

В церемонии также приняли участие вице-президент Майкл Пенс, глава Пентагона Марк Эспер, и. о. директора Национальной разведки Джозеф Магуайр, председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил генерал Джозеф Данфорд и другие представители исполнительной и законодательной властей США.

Как заявил несколькими днями ранее на заседании Национального космического совета генерал Данфорд, "вскоре Конгресс [США] одобрит, а президент подпишет документ о создании шестого вида ВС США (в дополнение к Армии США - сухопутным войскам, ВВС, ВМС, Корпусу морской пехоты и Береговой охране - прим. ТАСС) - Космических сил США".

Распоряжение о создании этих сил американский лидер отдал в июне 2018 года. В подчинении нового командования будут 87 частей и подразделений, силы и средства, отвечающие за оповещение о ракетных угрозах, работу спутников, управление космическими полетами и поддержку операций в космосе. В 2019 финансовом году (заканчивается 30 сентября) на содержание нового вида ВС выделено $12 млрд.

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